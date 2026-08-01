Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: बाग में मिला अज्ञात युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: कल्याणपुर। रेलवे ट्रैक के समीप बाग में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का गला रेता

बाग में मिला अज्ञात युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या
बाग में मिला अज्ञात युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या

Gangapar News: रेलवे ट्रैक के समीप बाग में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का गला रेता हुआ शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मऊआइमा थाना क्षेत्र के तिलक का पूरा गांव समीप रेलवे ट्रैक के बगल स्थित नौआ का बाग में शनिवार की सुबह लगभग 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फोटो के आधार पर शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी फूलपुर राज कुमार, मऊआइमा थाना प्रभारी राममूर्ति यादव और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है。

पुलिस की जांच

पुलिस आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। युवक के गले, सीने समेत अन्य हिस्सों पर घाव के निशान मिले हैं। जिससे प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। उधर मौके पर फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक के दाहिने हाथ पर सौरभ व एसके लिखा हुआ है। नाम के अनुसार लोगों से पहचान करने की अपील की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतक का शव कहाँ पाया गया?
मृतक का शव रेलवे ट्रैक के समीप बाग में पाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Crime News Railway

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।