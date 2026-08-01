Gangapar News: बाग में मिला अज्ञात युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या
Gangapar News: कल्याणपुर। रेलवे ट्रैक के समीप बाग में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का गला रेता
Gangapar News: रेलवे ट्रैक के समीप बाग में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक का गला रेता हुआ शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मऊआइमा थाना क्षेत्र के तिलक का पूरा गांव समीप रेलवे ट्रैक के बगल स्थित नौआ का बाग में शनिवार की सुबह लगभग 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फोटो के आधार पर शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी फूलपुर राज कुमार, मऊआइमा थाना प्रभारी राममूर्ति यादव और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है。
पुलिस की जांच
पुलिस आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। युवक के गले, सीने समेत अन्य हिस्सों पर घाव के निशान मिले हैं। जिससे प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। उधर मौके पर फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक के दाहिने हाथ पर सौरभ व एसके लिखा हुआ है। नाम के अनुसार लोगों से पहचान करने की अपील की गई है।
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