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Gangapar News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौंधियारा/करछना,हिसं। थाना क्षेत्र के साधूकुटी-बेला चौराहा मार्ग पर मंगलवार देर शाम ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार राममूरत आदिवासी घायल हो गए। वह ग

Gangapar News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार घायल

Gangapar News: थाना क्षेत्र के साधूकुटी-बेला चौराहा मार्ग पर मंगलवार देर शाम ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार राममूरत आदिवासी घायल हो गए। वह गांव के विनोद शुक्ला के साथ किसी कार्य से करछना आए थे और वापस लौट रहे थे। आरोप है कि तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राममूरत को चोटें आईं। दुर्घटना के बाद चालक ने घायल का उपचार कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। इस पर घायल के पुत्र धर्मराज आदिवासी निवासी घटवा ने गुरुवार को करछना थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। करछना पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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