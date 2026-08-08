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Gangapar News: बारिश थमते ही बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: गौहनिया,हिन्दुस्तान संवाद।बारिश थमने के बाद इलाके में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। गांव की बस्तीयों जगह-जगह बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रह

Gangapar News: बारिश थमते ही बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका

Gangapar News: बारिश थमने के बाद इलाके में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। गांव की बस्तीयों जगह-जगह बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहने तथा गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण मच्छरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे लोगों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका गहरा गई है। गौहनिया सहित अन्य बाजारों में खाली पड़े भूखंडों, बंद पड़ी नालियों, गड्डों और जलभराव वाले स्थानों पर गंदा पानी जमा है। यही स्थान मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल साबित हो रहे हैं। दिन ढलते ही मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि लोगों का घरों के बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है। शाम के समय बाजार, सार्वजनिक स्थानों और रिहायशी इलाकों में भी मच्छरों की भरमार देखी जा रही है।

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समस्या और समाधान की मांग

सामान्य प्रश्न

बारिश के बाद मच्छरों की संख्या में इजाफा क्यों हुआ है?
बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहने और गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से मच्छरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
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