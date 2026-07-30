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Gangapar News: खेत से लौट रही महिला को सांप ने डसा, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामनगर। मिर्जापुर जिले में जिगना थाना क्षेत्र के मवैया गांव निवासी 29 वर्षीय महिमा, पत्नी

Gangapar News: खेत से लौट रही महिला को सांप ने डसा, रेफर

Gangapar News: मिर्जापुर जिले में जिगना थाना क्षेत्र के मवैया गांव निवासी 29 वर्षीय महिमा, पत्नी गुंजन कुमार, को गुरुवार सुबह खेत से लौटते समय सांप ने डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रामनगर ले गए। सीएचसी में उपचार के दौरान महिमा की हालत बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अचानक हुई घटना के बाद पीड़ित के परिवार में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

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