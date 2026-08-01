Gangapar News: प्रतिभा और योग्यता के मुद्दे पर सभा आज
Gangapar News: श्रृंग्वेरपुर में युवाओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील, आरक्षण व्यवस्था पर रखेंगे अपनी बात नवाबगंज। प्रतिभा और योग्यता से जुड़े मुद्दों को लेकर
Gangapar News: प्रतिभा और योग्यता से जुड़े मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे सर्वेश पांडेय का रविवार को श्रृंग्वेरपुर स्थित बायोवेद संस्थान, भगौतीपुर में आगमन प्रस्तावित है। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर एक बजे से किया जाएगा। आयोजकों द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कार्यक्रम में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विषयों तथा प्रतिभाओं के साथ कथित अन्याय के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पवन मिश्र तथा जिलाध्यक्ष हीरालाल त्रिपाठी ने क्षेत्र के युवाओं और नागरिकों से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। आयोजन सर्वण आर्मी परिवार भारत के तत्वावधान में किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।