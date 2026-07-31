Gangapar News: कैंप में दिव्यांग बच्चों का बनाया गया प्रमाण पत्र
Gangapar News: सिकंदरा। विकास खण्ड बहरिया के बीआरसी सिकंदरा के सभागार में शुक्रवार को दिव्यांग बच्चों के
Gangapar News: विकास खण्ड बहरिया के बीआरसी सिकंदरा के सभागार में शुक्रवार को दिव्यांग बच्चों के यूडीआईडी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने संबंधित मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी लाल जी शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया। चिकित्सकों की टीम में डॉ श्याम कन्हैया नेत्र सर्जन, आयुष श्रीवास्तव, ऑर्थो नवीन वर्मा द्वारा असेसमेंट कर 15 बच्चों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया। स्पेशल एजुकेटर राजेश कुमार मिश्र, पूनम पांडे, धीरेन्द्र कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव एवं राजेंद्र कुमार यादव द्वारा सहयोग किया गया। कैंप में 55 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया।
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