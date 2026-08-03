Gangapar News: सावन के पहले सोमवार सुजावन देव मंदिर पर उमड़े श्रद्धालु
Gangapar News: घूरपुर। इलाके के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सुजावन देव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को
Gangapar News: इलाके के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सुजावन देव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक करने के लिए पहुंची। श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ सुजा वन देव की पूजा अर्चना की। घूरपुर के भीटा देवरिया गांव के यमुना की धारा के मध्य स्थित सुजावन देव मंदिर में सावन के पहले सोमवार की भोर से हो श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचना शुरू हुई। इस श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोर से ही थाना घूरपुर के एस ओ अतुल कुमार मिश्र अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे।
मंदिर के मुख्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी और महंत राजीव गिरी मौजूद रहे।
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