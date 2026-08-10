Gangapar News: सुजावन देव मंदिर पर भक्तों का लगा तांता
Gangapar News: घूरपुर। घूरपुर क्षेत्र के देवरिया भीटा गांव के यमुना की मध्य धारा में स्थित सुजावन
Gangapar News: घूरपुर क्षेत्र के देवरिया भीटा गांव के यमुना की मध्य धारा में स्थित सुजावन देव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार को भोर से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंची। मंदिर पर पहुंचे शिव भक्तों ने जलाभिषेक के साथ अन्य वैदिक विधानों और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चन की। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए घूरपुर एसओ अतुल कुमार मिश्र अपने हमराहियों के साथ मुस्तैद रहे। मंदिर के मुख्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में भोर से ही शिव भक्तों की भीड़ पहुंची और देर शाम तक भक्तों की भीड़ का आवागमन लगा रहा।
भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ सुजावन देव की पूजा अर्चना की ।मंदिर परिसर में भक्तों की जयकार से समूचा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा।
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