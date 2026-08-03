Gangapar News: कांवरियों और महिला श्रद्धालुओं ने मां शीतला को चढ़ाया जल

Gangapar News: कांवरियों और महिला श्रद्धालुओं ने मां शीतला को चढ़ाया जल
Gangapar News: रामनगर, हिसं। हर वर्ष की भांति लगने वाले श्रावण महीने के प्रथम दिन सोमवार को
Gangapar News: हर वर्ष की भांति लगने वाले श्रावण महीने के प्रथम दिन सोमवार को विकास खंड क्षेत्र उरुवा के रामनगर स्थित मां शीतला धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी रही। दूर-दराज से आई हजारों महिलाएं भक्तों ने माता के चरणों में श्रद्धा सुमन,जल अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। सोमवार को सुबह 5 बजे से ही मां शीतला के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गयी थी। भोले शंकर का जलाभिषेक कर लौट कांवरियों और महिला श्रद्धालुओं ने माता को जल अर्पित करते हुए हलुआ पूरी और चने का भोग लगाया। माता के दर्शन करने के बाद दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों ने मंदिर परिसर में लगी दुकानों से जमकर खरीददारी की।
मंदिर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिर प्रांगण में पुरूष सिपाही होने से कोई अव्यवस्था नही हुई। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ और दुकानदारों द्वारा सड़क की पटरियों पर दुकान लगाने तथा दर्शनार्थियों के वाहन खड़े होने के कारण मंदिर के सामने चौकी दिघिया मार्ग पर बार बार जाम लग रहा था। जिसे मंदिर व्यवस्थापकों और व्यापारियों की मदद से खाली कराया गया।
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