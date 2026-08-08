Gangapar News: निस्तारण न होने से फरियादी हो रहे कम
Gangapar News: मांडा। मांडा थाने पर प्रायः हर पखवाड़े भर में समाधान दिवस का आयोजन, राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते औपचारिकता बन गया है। मामलों का निस्त
Gangapar News: मांडा थाने पर प्रायः हर पखवाड़े भर में समाधान दिवस का आयोजन, राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते औपचारिकता बन गया है। मामलों का निस्तारण न हो पाने से अब मांडा के समाधान दिवस में पांच फरियादी भी आना उचित नहीं समझते। मांडा थाना क्षेत्र के आठ न्याय पंचायतों के 69 ग्राम पंचायत हैं। मांडा थाना क्षेत्र के हाटा व मझिगवां न्याय पंचायत के डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायतें कोरांव तहसील में हैं। शेष छह न्याय पंचायतों के लगभग पचास ग्राम पंचायत मेजा तहसील में हैं। नियमत: मांडा थाने के समाधान दिवस में मेजा व कोरांव दोनों तहसीलों से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को आना चाहिए।
मांडा थाने के समाधान दिवस में दोनों तहसीलों से एसडीएम तो दूर, कभी तहसीलदार भी नहीं आते। शनिवार को मांडा थाने के समाधान दिवस में मेजा से नायब तहसीलदार मांडा यमुना प्रसाद सरोज आये। इनके अलावा दोनों तहसीलों को मिलाकर केवल दो कानूनगो और आठ लेखपाल ही मांडा के समाधान दिवस में आये। शनिवार को दो प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधी आये, लेकिन संबंधित लेखपालों के अभाव में दोनों मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया। समाधान दिवस का संचालन अतिरिक्त इंस्पेक्टर मांडा माधव प्रसाद त्रिपाठी ने किया।
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