Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: निस्तारण न होने से फरियादी हो रहे कम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: मांडा। मांडा थाने पर प्रायः हर पखवाड़े भर में समाधान दिवस का आयोजन, राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते औपचारिकता बन गया है। मामलों का निस्त

Gangapar News: निस्तारण न होने से फरियादी हो रहे कम

Gangapar News: मांडा थाने पर प्रायः हर पखवाड़े भर में समाधान दिवस का आयोजन, राजस्व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते औपचारिकता बन गया है। मामलों का निस्तारण न हो पाने से अब मांडा के समाधान दिवस में पांच फरियादी भी आना उचित नहीं समझते। मांडा थाना क्षेत्र के आठ न्याय पंचायतों के 69 ग्राम पंचायत हैं। मांडा थाना क्षेत्र के हाटा व मझिगवां न्याय पंचायत के डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायतें कोरांव तहसील में हैं। शेष छह न्याय पंचायतों के लगभग पचास ग्राम पंचायत मेजा तहसील में हैं। नियमत: मांडा थाने के समाधान दिवस में मेजा व कोरांव दोनों तहसीलों से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को आना चाहिए।

मांडा थाने के समाधान दिवस में दोनों तहसीलों से एसडीएम तो दूर, कभी तहसीलदार भी नहीं आते। शनिवार को मांडा थाने के समाधान दिवस में मेजा से नायब तहसीलदार मांडा यमुना प्रसाद सरोज आये। इनके अलावा दोनों तहसीलों को मिलाकर केवल दो कानूनगो और आठ लेखपाल ही मांडा के समाधान दिवस में आये। शनिवार को दो प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधी आये, लेकिन संबंधित लेखपालों के अभाव में दोनों मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया। समाधान दिवस का संचालन अतिरिक्त इंस्पेक्टर मांडा माधव प्रसाद त्रिपाठी ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Manda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।