Gangapar News: संविलियन विद्यालय में हुई संकुल स्तरीय प्रतियोगिता
Gangapar News: करनाईपुर। विकास खण्ड बहरिया क्षेत्र में शुक्रवार को कटनई संकुल में संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं
Gangapar News: विकास खण्ड बहरिया क्षेत्र में शुक्रवार को कटनई संकुल में संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संविलियन विद्यालय मिझुरा के प्रांगण में आयोजित हुई। जिसमें बच्चों ने 50 मी, 100 मी और 200 मी की दौड़ तथा लंबी कूद में बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों के प्रदर्शन ने शिक्षकों की मेहनत प्रदर्शित हो रही थी। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान आए बालकों को अध्यापक अजय प्रताप एवं शिक्षक संकुल शिव शंकर निराला ने बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाध्यापक माधुरी मौर्या ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। खेलों में राम यादव बीबीपुर, कृष्णा नेवादा एवं चंचल साधोपुर का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा। संकुल स्तर के विजेता छात्र संकुल की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।