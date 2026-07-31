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Gangapar News: संविलियन विद्यालय में हुई संकुल स्तरीय प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: करनाईपुर। विकास खण्ड बहरिया क्षेत्र में शुक्रवार को कटनई संकुल में संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं

Gangapar News: संविलियन विद्यालय में हुई संकुल स्तरीय प्रतियोगिता

Gangapar News: विकास खण्ड बहरिया क्षेत्र में शुक्रवार को कटनई संकुल में संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संविलियन विद्यालय मिझुरा के प्रांगण में आयोजित हुई। जिसमें बच्चों ने 50 मी, 100 मी और 200 मी की दौड़ तथा लंबी कूद में बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों के प्रदर्शन ने शिक्षकों की मेहनत प्रदर्शित हो रही थी। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान आए बालकों को अध्यापक अजय प्रताप एवं शिक्षक संकुल शिव शंकर निराला ने बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाध्यापक माधुरी मौर्या ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। खेलों में राम यादव बीबीपुर, कृष्णा नेवादा एवं चंचल साधोपुर का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा। संकुल स्तर के विजेता छात्र संकुल की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

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