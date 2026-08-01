Gangapar News: सहसों में जल भराव की समस्या को दूर करने का मिला भरोसा
Gangapar News: सहसों। व्यापारी नेता के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने
Gangapar News: व्यापारी नेता के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सहसों बाजार पहुंचकर सड़क व जल निकासी की समस्या का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बाजार की सड़क का जायजा लेने के साथ ही जल निकासी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। सहसों व्यापार मंडल नेता अमन केसरवानी के प्रार्थना पत्र पर लोक निर्माण विभाग के एई उमेश कुमार, जेई प्रमोद कुमार रावत सहित विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों ने सड़क किनारे जलभराव, जल निकासी और अतिक्रमण से होने वाली परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया।
व्यापारी नेता अमन केसरवानी ने बताया कि स्थल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाजार की सड़क लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है, जबकि सड़क से लगी जमीन ग्राम पंचायत की है। अतिक्रमण के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जल्द ही संबंधित विभागों के समन्वय से समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
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