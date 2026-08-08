Gangapar News: विधायक ने पीड़ित परिवार को बंधाया ढांढस
Gangapar News: सहसों। कांदी गांव निवासी सजीवन भारतीया के पुत्र सौरभ भारतीया की मऊआइमा में हुई हत्या
Gangapar News: कांदी गांव निवासी सजीवन भारतीया के पुत्र सौरभ भारतीया की मऊआइमा में हुई हत्या की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक दीपक पटेल शनिवार को पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने शासन-प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच करने और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। इस अवसर पर विधायक मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी, लक्ष्मी कांत मिश्रा काका, पार्षद अरुण कुमार मिश्रा पिंटू नेता, प्रधान आदित्य सिंह, अभिषेक सिंह डीसीएफ, विनय तिवारी, भूपेन्द्र पांडेय आदि मौजूद रहे।
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