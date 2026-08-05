Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: 17 दिन बाद किशोरी के अपहर्ता मौलवी को पुलिस ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: लालापुर/ बसहरा। इलाके के एक गांव से स्कूल गई किशोरी छात्रा को विगत 19 जुलाई

Gangapar News: 17 दिन बाद किशोरी के अपहर्ता मौलवी को पुलिस ने पकड़ा

Gangapar News: इलाके के एक गांव से स्कूल गई किशोरी छात्रा को विगत 19 जुलाई को एक मौलवी ने अपहरण कर लिया था। मामले में किशोरी के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अपहरण समेत पॉक्सो की धारा में केस दर्ज किया था । जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस घटना के बाद से ही लगी थी। बुधवार को आरोपी मो अवैश रजा पुत्र मो शफीक निवासी पड़ोखरा थाना करछना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले कि विगत 19 जुलाई को एक गांव से स्कूल गई एक बारह वर्षीय छात्रा को उपरोक्त मौलवी बहला फुसला कर अपनी बाइक पर बैठा कर गायब कर दिया था।

मामले में लिखे गए अपहरण समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। एसओ अनुभव सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी को बुधवार को पुलिस ने इलाके से छात्रा समेत गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।