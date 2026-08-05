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Gangapar News: पुलिस की लापरवाही से गंगा के उफान में यात्रियों को ढो रही नाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: पुलिस प्रशासन की लापरवाही से गंगा की उफान में यात्रियों को ढो रही नाव मेजा। स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र के विभिन्न गंगाघाटों के आस

पुलिस की लापरवाही से गंगा के उफान में यात्रियों को ढो रही नाव
पुलिस की लापरवाही से गंगा के उफान में यात्रियों को ढो रही नाव

Gangapar News: स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र के विभिन्न गंगाघाटों के आसपास रहने वाले नाविक विना किसी सुरक्षा कवच के यात्रियों को गंगाआरपार कर रहे हैं। धन के लालच में नाव का संचालन करने वाले नाविक नाव की क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ौली गंगा घाट कुछ इी तरह का हाल देखा जा सकता है, जहां कई नाविकों ने अपनी नाव में मोटर वोट लगा रखा है, नाव पर यात्रियों के अलावा बाइक भी लाद लेते हैं, जिससे वजन अधिक होने से किसी भी समय हादसा हो सकता है। यात्री जल्द घर पहुंचने के चक्कर में स्टीमर का इंतजार न कर नाव से यात्रा कर रहे हैं।

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सिरसा चौकी प्रभारी प्रभाकर शुक्ल ने बताया कि नाव के संचालन की जानकारी पाकर वह पकरी सेवार गंगाघाट गए थे, नाविकों को बाढ़ के समय नाव संचालन पर रोंक लगा रखी थी। उधर सिरसा गंगाघाट पर बरसात की वजह से कीचड़ फैल गया है। जिससे यात्रियों को स्टीमर पर चढ़ना बेहद खतरनाक है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इस ओर ध्यान नहीं दे सके। सिरसा गंगाघाट पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्री स्टीमर से गंगापार करते हैं।

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