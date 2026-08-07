Gangapar News: खूंटा गोशाला की जांच करने पहुंचे बीडीओ
Gangapar News: खंूटा गांव स्थित गोवंशशाला की जांच करने पहुंचे खंड विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह मेजा। विकास खंड मेजा के गोवंशशाला में तिल-तिलकर मर रहे गोवशं की खबर क
Gangapar News: विकास खंड मेजा के गोशाला में तिल-तिलकर मर रहे गोवंश शीर्षक से आपके अपने अखबार में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी मेजा अमित कुमार सिंह खुद टीम के साथ खूंटा गोशाला पहुंच गए। गोशाला में काफी दिनों से भरे गोबर व कूड़ा-करकट को उन्होंने अपने सामने बाहर फेंकवा दिया। चेतावनी दी कि गोशाला में मानक के हिसाब से सभी कार्य होने चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को खूंटा गांव स्थित गोशाला की हालत पर प्रकाशित खबर जिसमें पशु कीचड़ में पड़े थे, इन पशुओं के बैठने के स्थान पर लगाया गया टीन शेड सहित भूसाघर टूटा था।
मौके पर एक महिला थी, उसके अलावा गोवंश की देखरेख करने वाले अन्य गोपालक गायब रहे। जानकारी पर प्रधान के प्रभावती देवी के प्रतिनिधि राजाराम ने बताया कि गोशाला में कुल रजिस्टर्ड पशुओं की संख्या 157 हैं, लेकिन पशुओं की संख्या 100 के पार नहीं थी। साफ-सफाई न होने से पशुओं के रहने वाले स्थान पर गोबर व कचड़ा भरा पड़ा था। लोगों ने बताया कि गांव के नाले से दस मीटर दूर पर बनाया गया गोशाला अधिक बरसात होने पर डूब जाता है। इस गोशाला के आसपास भूसा चारा घर तो है, उसमें न तो चारा मिला, न ही भूसा, चूनी चोकर की बात तो दूर। गोवंशशाला में पांच गोपालक में भी कोई मौजूद नहीं था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।