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Gangapar News: खूंटा गोशाला की जांच करने पहुंचे बीडीओ

By Hindustan | Bureau
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Gangapar News: खंूटा गांव स्थित गोवंशशाला की जांच करने पहुंचे खंड विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह मेजा। विकास खंड मेजा के गोवंशशाला में तिल-तिलकर मर रहे गोवशं की खबर क

Gangapar News: खूंटा गोशाला की जांच करने पहुंचे बीडीओ

Gangapar News: विकास खंड मेजा के गोशाला में तिल-तिलकर मर रहे गोवंश शीर्षक से आपके अपने अखबार में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी मेजा अमित कुमार सिंह खुद टीम के साथ खूंटा गोशाला पहुंच गए। गोशाला में काफी दिनों से भरे गोबर व कूड़ा-करकट को उन्होंने अपने सामने बाहर फेंकवा दिया। चेतावनी दी कि गोशाला में मानक के हिसाब से सभी कार्य होने चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को खूंटा गांव स्थित गोशाला की हालत पर प्रकाशित खबर जिसमें पशु कीचड़ में पड़े थे, इन पशुओं के बैठने के स्थान पर लगाया गया टीन शेड सहित भूसाघर टूटा था।

मौके पर एक महिला थी, उसके अलावा गोवंश की देखरेख करने वाले अन्य गोपालक गायब रहे। जानकारी पर प्रधान के प्रभावती देवी के प्रतिनिधि राजाराम ने बताया कि गोशाला में कुल रजिस्टर्ड पशुओं की संख्या 157 हैं, लेकिन पशुओं की संख्या 100 के पार नहीं थी। साफ-सफाई न होने से पशुओं के रहने वाले स्थान पर गोबर व कचड़ा भरा पड़ा था। लोगों ने बताया कि गांव के नाले से दस मीटर दूर पर बनाया गया गोशाला अधिक बरसात होने पर डूब जाता है। इस गोशाला के आसपास भूसा चारा घर तो है, उसमें न तो चारा मिला, न ही भूसा, चूनी चोकर की बात तो दूर। गोवंशशाला में पांच गोपालक में भी कोई मौजूद नहीं था।

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