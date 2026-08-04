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Gangapar News: खौर गांव के शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सिरसा के खौर गांव में एक शिव मंदिर के त्रिशूल पर मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरी, जिससे गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के उपरी हिस्से में जगह-जगह फट जाने और काले निशान पड़ने से नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि घटना के समय मंदिर में कोई भक्त मौजूद नहीं था।

Gangapar News: खौर गांव के शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली

Gangapar News: सिरसा, हिन्दुस्तान संवाद। मेजा थाना के खौर गांव स्थित शिव मंदिर के त्रिशूल पर मंगलवार सुबह छह बजे आकाशीय बिजली गिरी जिससे गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। कोई हताहत नहीं हुआ।गांव के लालचन्द्र ने बताया कि घर के पास उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करा रखा है, इसी मंदिर के उपरी हिस्से में त्रिशूल लगा है। इसी त्रिशूल पर आकाशीय बिजली गिरी है, बिजली गिरने से मंदिर का उपरी हिस्सा जगह-जगह फट गया है। उसके काले निशान पड़ गए हैं। यह तो अच्छा रहा कि जिस समय घटना हुई कोई शिव भक्त मंदिर परिसर में मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

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