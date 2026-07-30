Gangapar News: हैंडपंप विवाद में कांग्रेस नेता समेत दोनों पक्षों पर एफआईआर

Gangapar News: थाना नवाबगंज क्षेत्र के बांधपुर उर्फ डहरपुर में हैंडपंप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी जंग में बदल गया है। कांग्रेस नेता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव आशीष पांडेय और धीरेंद्र कुमार शुक्ल की ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। धीरेंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस आयुक्त डीसीपी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 27 जुलाई को आशीष पांडेय उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।