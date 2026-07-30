Gangapar News: हैंडपंप विवाद में कांग्रेस नेता समेत दोनों पक्षों पर एफआईआर
Gangapar News: धीरेंद्र शुक्ल व आशीष पांडेय की शिकायत पर दर्ज हुए मुकदमे, पुलिस बोली- निष्पक्ष जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई नवाबगंज। थाना नवाबगंज क्षेत्र के बांधप
Gangapar News: थाना नवाबगंज क्षेत्र के बांधपुर उर्फ डहरपुर में हैंडपंप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी जंग में बदल गया है। कांग्रेस नेता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव आशीष पांडेय और धीरेंद्र कुमार शुक्ल की ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। धीरेंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस आयुक्त डीसीपी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 27 जुलाई को आशीष पांडेय उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जमीन के मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर नवाबगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता आशीष पांडेय ने भी लालगोपालगंज चौकी में तहरीर देकर धीरेंद्र कुमार शुक्ल पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से अपनी एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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