Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: बीमारी से तंग आकर मजदूर ने लगाई फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: सहसों। तंग आकर एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी मिलने पर पुलिस

Gangapar News: बीमारी से तंग आकर मजदूर ने लगाई फांसी

Gangapar News: तंग आकर एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने घर ले गए। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत रामनगर गांव निवासी 38 वर्षीय राजकुमार सरोज पुत्र प्रभु नाथ सरोज करीब एक सप्ताह पहले सरायइनायत थाना क्षेत्र के सहसों पुलिस चौकी अंतर्गत कसेरुआ कला गांव में एक टीन शेड के कमरे में आकर रहने लगा। मजदूरी करके अपना जीवन यापन शुरू किया। गुरुवार को सुबह 10 बजे टीन शेड के अंदर वह फांसी पर लटक गया। जानकारी मिलने पर सहसों पुलिस चौकी इंचार्ज राजेश कुमार चौबे मौके पर पहुंच गए।

शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया। जानकारी मिलने पर मृतक के बेटे अक्षय सरोज शव का अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ घर पर ले गए। बेटे ने बताया कि मेरे पिता काफी दिनों से टीबी के मरीज थे। आए दिन वह शराब का भी सेवन करते थे। रोग की वजह से वह काफी मानसिक दबाव में रहते थे। इस बीच वह घर छोड़कर यहां आकर रहने लगे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।