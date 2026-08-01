Gangapar News: अंदावा-हंडिया हाईवे पर फैली गंदगी के बीच गुजर रहे कावरिए

Gangapar News: अंदावा हंडिया स्टेट हाइवे पर कई जगह नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट, हो रही मुश्किल। सैदाबाद।श्रावण मास की कांवर यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अंदावा-हंडिया

Gangapar News: श्रावण मास की कांवर यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अंदावा-हंडिया स्टेट हाईवे पर अब तक समुचित साफ-सफाई नहीं कराई गई है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह फैली गंदगी, कूड़ा-करकट, कंकड़ और पत्थर श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कांवरियों के लिए अलग लेन तो निर्धारित कर दी है, लेकिन उस लेन की सफाई और समतलीकरण की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटे भी कई जगह नहीं जल रही है जिससे कावरियों को मुश्किल हो रही है। जगतपुर से भीटी तक कांवर यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में सड़क किनारे कूड़ा-करकट जमा है। वहीं कई स्थानों पर कंकड़ और छोटे-बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। नंगे पैरो से लंबी दूरी तय करने वाले कांवरियों के लिए यह स्थिति कष्टदायक साबित हो रही है। समय रहते सफाई नहीं होने से हजारों श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यात्रा मार्ग की अव्यवस्था यात्रा मार्ग पर कांवरियों के विश्राम स्थलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जहां श्रद्धालुओं के रुकने, विश्राम करने और जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां भी अभी तक व्यापक साफ-सफाई नहीं कराई गई है। ऐसे में यात्रा शुरू होने के बाद अव्यवस्था बनी हुई है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष कांवर यात्रा को लेकर प्रशासन व्यापक तैयारियों का दावा करता है, लेकिन इस बार अभी तक यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान तेज नहीं दिख रहा है। लोगों ने मांग की है कि पूरे मार्ग की विशेष सफाई कराई जाए, सड़क पर फैले कंकड़-पत्थरों को हटाया जाए तथा विश्राम स्थलों को स्वच्छ बनाकर पेयजल, प्रकाश और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि अंदावा-हंडिया स्टेट हाईवे सहित पूरे यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम वातावरण में अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें।

कावरियों के इलाज के लिए तैनात चिकित्सक श्रावण मास में कांवर यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। कांवरियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख मार्गों पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद की ओर से कांवर मार्ग पर अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। शिविरों में प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बुखार, उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, थकान, चोट एवं अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का तत्काल इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी गंभीर मरीज को तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जा सके। सैदाबाद सीएचसी प्रभारी सौरभ सिंह रावत ने बताया कि कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पानी पीने, समय-समय पर विश्राम करने तथा अत्यधिक थकान होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सा शिविर से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है।