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Gangapar News: बरसात से गिरा कच्चा मकान, बचे परिजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कल्याणपुर। मऊआइमा इलाके के सराय बादशाह कुली निवासिनी कंचन देवी प्रजापति पत्नी सूरज कुमार का

Gangapar News: बरसात से गिरा कच्चा मकान, बचे परिजन

Gangapar News: मऊआइमा इलाके के सराय बादशाह कुली निवासिनी कंचन देवी प्रजापति पत्नी सूरज कुमार का बरसात से लगातार भीगने के कारण अचानक कच्चा मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मकान गिरने के पूर्व परिजन घर से निकल गये थे। जिससे जनहानि नहीं हो पायी। घर में रखा घर गृहस्थी का हजारों का सामान मकान के मलबे में दब गया। पड़ोसी के घर परिवार गुजारा कर रहा है। मामले की सूचना हल्का लेखपाल को दी गई है।

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