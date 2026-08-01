Gangapar News: आभूषण की दुकान में चोरी
Gangapar News: आभूषण की दुकान में चोरी सिरसा/मेजा। शुक्रवार की रात सिरसा कस्बे के पुरा जगन्नाथ मुहल्ले में स्थित एक आभूषण की दुकान में पहुंचे चोर लाखों रूपए का आभू
Gangapar News: शुक्रवार की रात सिरसा कस्बे के पुरा जगन्नाथ मुहल्ले में स्थित एक आभूषण की दुकान से चोर लाखों का आभूषण उठा ले गए। शनिवार को सुबह दस बजे के लगभग आभूषण व्यवसाई दुकान में पहुंचा तो सामान बिखरा देख परेशान हो गया। इस बात की जानकारी उसने स्वजनों को देने के बाद पुलिस को दी तो चौकी प्रभारी सिरसा सहित पुलिस बल दुकान पहुंच घटना की जानकारी करने में जुट गया। सिरसा कस्बे के हीराराम कटरा निवासी रामेश्वर सेठ व उनके भाई परमेश्वर सेठ ने जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज सिरसा के सामने सिरसा मेजारोड मार्ग पर स्व दुर्गा प्रसाद सेठ के नाम से आभूषण की दुकान खोल रखे हैं।
रोज की तरह जब शुक्रवार की रात दस बजे के लगभग दुकान बंद करके चले गए तो दुकान के पिछवाड़े से पहुंचे चोर पिछला दरवाजा सब्बल से टेढ़ा कर अंदर पहुंच गए। एक-एक आभूषण को खोज उठा ले गए। दुकानदार ने बताया कि दुकान में रखा लगभग दो लाख का आभूषण चोर ले गए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि चोरी की यह घटना सीसी कैमरे में कैद है।
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