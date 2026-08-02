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Gangapar News: अंतर्विद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एमवी कॉन्वेंट पूरामुफ्ती का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सेंट जोसेफ स्कूल, शंकरगढ़ में आयोजित अंतर्विद्यालयीय अंडर-14 एवं अंडर-19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हुई। एमवी कॉन्वेंट, पूरामुफ्ती ने दोनों वर्गों में पहले स्थान पर कब्जा जमाया। प्रधानाचार्य फादर विल्सन ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया और छात्रों को खेलों में भागीदारी का महत्व बताया।

Gangapar News: अंतर्विद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एमवी कॉन्वेंट पूरामुफ्ती का दबदबा

Gangapar News: सेंट जोसेफ स्कूल, शंकरगढ़ में आयोजित अंतर्विद्यालयीय अंडर-14 एवं अंडर-19 बालक वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में एमवी कॉन्वेंट, पूरामुफ्ती का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम ने दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा। अंडर-14 वर्ग में एमवी कॉन्वेंट पूरामुफ्ती प्रथम ग्रीन फील्ड अकादमी गौहनिया द्वितीय तथा एमवी कॉन्वेंट गौहनिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, अंडर-19 वर्ग में भी एमवी कॉन्वेंट, पूरामुफ्ती ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया। सेंट जोसेफ स्कूल, शंकरगढ़ द्वितीय तथा सेंट जोसेफ स्कूल, काजीपुर (कौशाम्बी) तृतीय स्थान पर रहा।

प्रधानाचार्य फादर विल्सन कार्नेलियो ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त मंच हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए क्योंकि खेल जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। प्रतियोगिता का सफल संचालन नीरज गुप्ता एवं संजीव सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक हेमंत, यासिर, अभिषेक, दीपक, अल्बीना, दीप्ति, बृजेश, सुधाकर, विकास, रवि एवं संदीप का विशेष योगदान रहा।

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