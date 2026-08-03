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Gangapar News: शिक्षकों-छात्रों ने नशामुक्ति की ली सामूहिक शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मेजा। सिरसा कस्बे में स्थित राम प्रताप इंटर कॉलेज में प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया

Gangapar News: शिक्षकों-छात्रों ने नशामुक्ति की ली सामूहिक शपथ

Gangapar News: सिरसा कस्बे में स्थित राम प्रताप इंटर कॉलेज में प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज में तेजी से फैल रहे नशे की लत विशेषकर युवा पीढ़ी पर इसके जानलेवा दुष्प्रभावों को रोकने के दृढ़ संकल्प के साथ, विद्यालय प्रांगण में सभी अध्यापकों और छात्र-छात्राओं ने एकजुट होकर नशामुक्ति की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य के उद्बोधन से हुई। प्रधानाचार्य डॉ शिव प्रकाश पाठक ने कहा कि नशा शरीर वह मन दोनों को विकृत कर देती है। इसका सेवन बहुत खतरनाक साबित हो रहा है।

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