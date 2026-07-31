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Gangapar News: लोनी नदी व गढ़वा तालाब पर कब्जा, तहसीलदार ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
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Gangapar News: बारा/शंकरगढ़,हिन्दुस्तान संवाद। शंकरगढ़ क्षेत्र की लोनी नदी एवं गढ़वा किला स्थित तालाब पर कब्जे और

Gangapar News: लोनी नदी व गढ़वा तालाब पर कब्जा, तहसीलदार ने किया निरीक्षण

Gangapar News: शंकरगढ़ क्षेत्र की लोनी नदी एवं गढ़वा किला स्थित तालाब पर कब्जे और अतिक्रमण की भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष दीपक तिवारी के शिकायत के बाद शुक्रवार को तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और कब्जा अथवा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपक तिवारी ने उपजिलाधिकारी बारा को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया था कि शंकरगढ़ क्षेत्र से होकर गुजरने वाली ऐतिहासिक लोनी नदी तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन गढ़वा किला परिसर के प्राचीन तालाब के आसपास अवैध कब्जे कर वाशिंग प्लांट संचालित किए जा रहे हैं।

इससे नदी के प्राकृतिक बहाव एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने राजस्व, वन एवं पुरातत्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराए जाने तथा अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।निरीक्षण के दौरान भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिला महासचिव अंकुश शुक्ला सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

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