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Gangapar News: हथिगहां विद्यालय में पठन संस्कृति का अनूठा नवाचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौड़िहार विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय हथिगहां में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल की गई है। वरिष्ठ अध्यापक जय सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। एक प्रतियोगिता में कक्षा छह के मोहम्मद अमन ने सबसे अधिक पुस्तकों को पढ़कर पहला स्थान प्राप्त किया।

Gangapar News: हथिगहां विद्यालय में पठन संस्कृति का अनूठा नवाचार

Gangapar News: बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने और भाषा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कौड़िहार विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय हथिगहां में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल की जा रही है। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जय सिंह के मार्गदर्शन में पुस्तकालय आधारित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के बीच एक दिन में सर्वाधिक पुस्तक पढ़ने की प्रतियोगिता कराई जा रही है। शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा छह के छात्र मोहम्मद अमन ने सबसे अधिक पांच पुस्तकें पढ़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सात अन्य विद्यार्थियों ने दो-दो कहानी की पुस्तकें पढ़ीं।

प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों को रविवार के अवकाश में पढ़ने के लिए पुस्तकें घर ले जाने के लिए भी उपलब्ध कराई गईं। अध्यापक जय सिंह ने बताया कि कई बार भाषा की कमजोर समझ के कारण बच्चे गणित के इबारती प्रश्नों को हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए पठन संस्कृति को विद्यालय की नियमित गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चों की भाषा क्षमता के साथ-साथ उनकी समझ और आत्मविश्वास भी विकसित हो सके। शनिवार को विद्यालय पुस्तकालय में 85 विद्यार्थियों ने पुस्तकालय का उपयोग किया, जिनमें से 42 विद्यार्थियों ने घर पर अध्ययन के लिए पुस्तकें निर्गत कराईं। ये विद्यार्थी सोमवार को पुस्तकें वापस कर नई पुस्तकें प्राप्त करेंगे।

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