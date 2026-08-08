Gangapar News: अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी

Gangapar News: भीषण गर्मी व उमस से अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी मेजा। उमस भरी गर्मी से रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शनिवार को सामुदायिक

अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी

Gangapar News: उमस भरी गर्मी से रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र मेजा में मरीजों की कुल संख्या दोपहर के दो बजे तक 225 रही, जिसमें वायरल बुखार, पेट दर्द, जुकाम, दस्त के मरीज अधिक रहे।

डॉक्टरों की देखरेख ओपीडी में उपस्थित रहे डॉ बबलू सोनक व डॉ सुरेश चन्द्र सोनकर सभी उपस्थित मरीजों का बारी-बारी से परीक्षण करने के बाद उन्हें दवाएं व सलाह दी। गुनईगहरपुर गांव से पहुंची रिंकी देवी बताया कि तीन दिनों से उन्हें शरीर में दर्द बना हुआ है। उसकी गांव से पहुंचे मरीज उदयराज ने बताया कि उन्हें भूख नहीं लग रही है। बरसैता गांव से पहुंचे शिवशंकर ने बताया कि वह किसी काम से मेजारोड गए थे, रास्ते में अचानक हुई बरसात से भिग गए, जिससे सर्दी जुकाम हो गया है। कमल कुमार निवासी गुनईगहरपुर पेट दर्द से कराह रहा था,जिसका इलाज डॉ बबलू सोनकर ने करते हुए बताया कि खानपान में सावधानी रखनी होगी।

क्षेत्र में बढ़ती मरीजों की संख्या अधीक्षक डॉ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन दिनों से हुई लगातार बारिश के बाद शनिवार को मरीजों की संख्या अधिक रही। किसी मरीज को इलाज कराने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए डॉ बबलू सोनकर व डॉ सुरेश सोनकर सुबह आठ बजे से ओपीडी में बैठे मरीजों को देखने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा भी मरीजों की देखरेख की गई। उधर क्षेत्र के मेजारोड, सिरसा, ऊंचडीह बाजार, कोहड़ार, मेजा खास के प्राईवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।