Gangapar News: राजमार्ग पर फैला नाली का पानी, कांवरिए झेल रहे परेशानी

Gangapar News: नालियों पर अवैध कब्जों के चलते मांडा ब्लॉक से मांडाखास काली मां चौराहे तथा चौराहे से मांडा राजमहल मार्ग तक जाम नालियों का सड़कों पर फैला गंदा पानी और कीचड़ नहीं सूख पा रहा है, जिससे आम राहगीरों को तो काफी परेशानी झेलनी ही पड़ रही है, साथ ही कांवरियों और श्रद्धालुओं को भी इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बीपी प्रतापपुर राजमार्ग पर स्थित मांडा ब्लॉक और ब्लाक मुख्यालय से पांच सौ मीटर दक्षिण मांडा खास काली मां चौराहे तक साफ सफाई के अभाव में नालियां जाम हैं। जाम नालियों के चलते नालियों की गंदगी सड़कों पर फैला रहता है।

ब्लॉक मुख्यालय से काली मां चौराहे और काली मां चौराहे से मांडा राजमहल मार्ग तक सभी नालियां पूरी तरह जाम हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कई बार मांडा खास ग्राम पंचायत के इन नालियों का मरम्मत कराया गया, लेकिन मानक विहीन मरम्मत होने के कारण नालियां अक्सर खराब होकर जाम रहती हैं। सावन महीने में तमाम श्रद्धालु इसी मार्ग से सातों बहनों की मेढ़ुली महारानी मंदिर, बूढ़े नाथ शिवालय और रानी के तालाब शिवालय के अलावा सिद्धपीठ मां मांडवी देवी धाम तक आते जाते हैं। इसी तरह मांडा खास सतवार मोहल्ले में भी नालियां जाम होने के कारण आम रास्ते पर हमेशा जलजमाव बना रहता है। ग्राम प्रधान मांडा खास डाक्टर असद अली का कहना है कि मांडा खास ग्राम पंचायत में कुल 11 हजार मतदाता हैं, लेकिन केवल एक महिला सफाई कर्मचारी इस ग्राम पंचायत में नियुक्त है। जब तक सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे ,तब तक साफ सफाई संभव नहीं है। मामले में एडीओ पंचायत मांडा अरुण कुमार यादव का कहना है कि अक्सर ब्लॉक से टीम भेजकर साफ सफाई कराते हैं , लेकिन नालियों पर अवैध कब्जों के कारण जल जमाव बना रहता है। अभियान चलाकर नाली कब्जा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी।