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Gangapar News: सड़क पर वाहन खड़े किए तो होगी सख्त कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: हंडिया कस्बे में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध पार्किंग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। सैदाबाद/बरौत। सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया शेषधर पाण्डेय क

सड़क पर वाहन खड़े किए तो होगी सख्त कार्रवाई
सड़क पर वाहन खड़े किए तो होगी सख्त कार्रवाई

Gangapar News: सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया शेषधर पाण्डेय के नेतृत्व में सोमवार को हंडिया कस्बे में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मुख्य बाजार, प्रमुख चौराहों तथा सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया। पुलिस की कार्रवाई से पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों ने तत्काल अपने वाहन सड़क से हटा लिए। अभियान का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना तथा आम नागरिकों को जाम की समस्या से राहत दिलाना रहा।अभियान में कस्बा प्रभारी राम मिलन सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। पुलिस टीम ने बाजार क्षेत्र में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी।

अधिकारियों ने दुकानदारों से कहा कि वे अपने ग्राहकों के दोपहिया व चारपहिया वाहन सड़क पर खड़े न होने दें तथा दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। यदि भविष्य में दोबारा सड़क पर वाहन खड़े मिले या अतिक्रमण किया गया तो संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।एसीपी शेषधर पाण्डेय ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार एंबुलेंस, स्कूली वाहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। इसके अलावा सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ा देते हैं। इसलिए सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन निर्धारित स्थानों पर ही खड़े करें।कहा कि पुलिस प्रशासन नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा। पुलिस ने आमजन से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करें, ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था का लाभ मिल सके।

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