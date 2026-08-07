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Gangapar News: सड़क पर जलभराव, स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: शंकरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेमरा में प्राथमिक विद्यालय बेमरा एवं पूर्व

सड़क पर जलभराव, स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी मुश्किलें
सड़क पर जलभराव, स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी मुश्किलें

Gangapar News: विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेमरा में प्राथमिक विद्यालय बेमरा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सामने वर्षों से खराब पड़ी सड़क पर जलभराव होने से छात्र-छात्राओं समेत स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर पानी भर जाने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार विद्यालय के ठीक सामने सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। सड़क पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। जलभराव के चलते सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल आने-जाने वाले लोगों के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

कई बार दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर जलभराव वाले स्थान पर गिर चुके हैं, जिससे लोग चुटहिल भी हुए हैं।सबसे अधिक परेशानी विद्यालय आने वाले छोटे बच्चों को होती है। जलभराव और कीचड़ के बीच से होकर उन्हें स्कूल पहुंचना पड़ता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के कपड़े खराब होने के साथ ही फिसलने और गिरने का खतरा भी बना रहता है। बारिश के दौरान अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर भी चिंतित रहते हैं।ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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