Gangapar News: कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

Gangapar News: जलभराव और कीचड़ की समस्या से जूझ रहा है। लगातार सड़क पर पानी जमा रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन रोड से अस्पताल, बैंक और मुख्य चौराहे तक आवागमन भी बाधित हो गया है। मऊआइमा नगर पंचायत थाना पड़ाव रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के चलते सड़क पर जमा गंदे पानी और कीचड़ के चलते दोपहिया वाहन चालकों तथा ई-रिक्शा चालकों को काफी परेशानी हो रही है। फिसलन के कारण आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। निर्माण स्थल के आसपास पर्याप्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को गड्ढों और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे स्कूली बच्चों के अलावा बुजुर्गों और महिलाओं को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव और अवरुद्ध मार्ग का असर आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, एंबुलेंस समेत अन्य आपातकालीन वाहनों को कस्बे में पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे में गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी समस्या से अवगत होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई और न ही सुरक्षित आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार कराया गया।