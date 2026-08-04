Gangapar News: खेतों से लेकर सड़क तक पानी ही पानी, किसानों में खुशी
Gangapar News: बरसात ने बारा तहसील में किसानों को खुशी दी। मंगलवार की भोर में बारिश शुरू हुई और जल्दी ही मूसलधार हो गई। क्षेत्र में धान की रोपाई पर असर पड़ा था, लेकिन अब पानी भरने से रोपाई में मदद मिलेगी। बाजारों में पानी भरा होने से आवागमन में बाधा आई है।
Gangapar News: बारा, हिन्दुस्तान संवाद। मंगलवार भोर में शुरू हुई बरसात कुछ देर में मूसलाधार बरसात में तब्दील हो गई। दोपहर तक में समूचे बारा तहसील में चारों ओर खेतों से लेकर सड़क तक पानी ही पानी भर गया। इससे किसानों में खुशी छा गई है।क्षेत्र के किसानों गुलाब सिंह ग्रामीण, बृजेश कुमार यादव, कुशल सिंह परिहार, सुबेदार कुशवाहा आदि ने बताया कि बुंदेलखंड से लगे बारा क्षेत्र में इस सीजन में बरसात नहीं हुई थी केवल छिटपुट बारिश हो रही थी। इससे धान की रोपाई प्रभावित थी। मंगलवार को इलाके में जमकर बरसात होने से खेतों में पानी भर गया है। जिन किसानों ने धान की रोपाई कर लिया है, उनके लिए फायदेमंद तो है ही साथ में जहां रोपाई नहीं हुई है वहां रोपाई हो जाएगी।
बताया कि इस बरसात से खेतों के अतिरिक्त सड़कों पर भी पानी भर गया है। जसरा, बारा, जारी, शंकरगढ़, लोहगरा आदि कस्बों में पानी सड़कों पर भर गया है। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जारी और जसरा बाजार में विकास की कलई भी खुल गई है।
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