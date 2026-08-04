Gangapar News: खेतों से लेकर सड़क तक पानी ही पानी, किसानों में खुशी

Gangapar News: बारा, हिन्दुस्तान संवाद। मंगलवार भोर में शुरू हुई बरसात कुछ देर में मूसलाधार बरसात में तब्दील हो गई। दोपहर तक में समूचे बारा तहसील में चारों ओर खेतों से लेकर सड़क तक पानी ही पानी भर गया। इससे किसानों में खुशी छा गई है।क्षेत्र के किसानों गुलाब सिंह ग्रामीण, बृजेश कुमार यादव, कुशल सिंह परिहार, सुबेदार कुशवाहा आदि ने बताया कि बुंदेलखंड से लगे बारा क्षेत्र में इस सीजन में बरसात नहीं हुई थी केवल छिटपुट बारिश हो रही थी। इससे धान की रोपाई प्रभावित थी। मंगलवार को इलाके में जमकर बरसात होने से खेतों में पानी भर गया है। जिन किसानों ने धान की रोपाई कर लिया है, उनके लिए फायदेमंद तो है ही साथ में जहां रोपाई नहीं हुई है वहां रोपाई हो जाएगी।