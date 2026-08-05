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Gangapar News: बारिश ने खोली सड़क मरम्मत की पोल, जलभराव से मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। लगातार हो रही बारिश ने विकासखंड कौंधियारा की जर्जर सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। पतिअरिया-लहबरा मार्ग समेत अकोढ़ा-टिकरी मा

Gangapar News: बारिश ने खोली सड़क मरम्मत की पोल, जलभराव से मुसीबत

Gangapar News: लगातार हो रही बारिश ने विकासखंड कौंधियारा की जर्जर सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। पतिअरिया-लहबरा मार्ग समेत अकोढ़ा-टिकरी मार्ग पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। सड़क पर जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे राहगीर और स्कूली छात्र-छात्राएं आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले वर्ष विभाग ने सड़क की केवल खानापूर्ति करते हुए पैचिंग कराई थी, जो एक सप्ताह के भीतर ही उखड़ गई। इसके बाद कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें और ज्ञापन देने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई।

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ग्रामीणों का कहना है कि अकोढ़ा-टिकरी और पतिअरिया-लहबरा मार्ग से प्रतिदिन हजारों छात्र-छात्राएं तथा ग्रामीण गुजरते हैं, लेकिन विभाग अब तक गंभीर नहीं हुआ है। सिटकहिया गांव निवासी दिनेश पटेल ने बताया कि सड़क पर कई स्थानों पर डेढ़ फीट तक गहरे गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने जनहित में दोनों मार्गों की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की है।

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