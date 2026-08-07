Gangapar News: भारी बरसात से पुलिया ध्वस्त, मांडवी देवी धाम का संपर्क टूटा

Gangapar News: पिछले तीन दिनों तक लगातार हुई बरसात ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त करना शुरू दिया है। क्षेत्र के निबियारिया मार्ग पर स्थित पुलिया भारी बरसात के कारण ध्वस्त हो गई, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। गुरुवार को दिन व रात हुई तेज बरसात से मांडा खास ग्राम पंचायत के निबियरिया मांडवी देवी धाम मार्ग के मध्य की पुलिया क्षतिग्रस्त होकर बीच से टूट गई । पुलिया टूटने से मांडवी देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं सहित आसपास के गांवों के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से चफला जंगल में स्थित खेत में तमाम किसान कृषि कार्य हेतु जाते हैं।

ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार सोनकर ने बताया कि बारिश के दौरान पुलिया पर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। यह मार्ग मांडवी देवी धाम का संपर्क मार्ग है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। सावन महीने में मांडवी देवी धाम तक जाने वाले भक्तों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। पुलिया ध्वस्त होने के कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई, तो बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोगों सहित समाजसेवी विजय द्विवेदी ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पुलिया का तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आवागमन जल्द बहाल हो सके।