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Gangapar News: दिघिया मिसिरपुर मुख्य मार्ग बरसात से जलमग्न, राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: दिघिया।प्रयागराज–मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-35) से जुड़ा दिघिया–मिसिरपुर का मुख्य मार्ग हल्की बारिश में ही जलमग्न हो जाता है। सड़क पर जलभरा

Gangapar News: दिघिया मिसिरपुर मुख्य मार्ग बरसात से जलमग्न, राहगीर परेशान

Gangapar News: प्रयागराज–मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा दिघिया–मिसिरपुर का मुख्य मार्ग हल्की बारिश में ही जलमग्न हो जाता है। सड़क पर जलभराव होने से राहगीरों, दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वाहन फिसलने से अक्सर दुर्घटना भी होते रहते हैं। दिघिया गांव निवासी अमितेश लाल मिश्रा, मनोज तिवारी, मोनू मिश्रा, पिंटू शुक्ला, जितेंद्र तिवारी, कुशल यादव आदि ने इस समस्या की शिकायत कई बार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के स्थानीय जेई सत्यवीर से की, लेकिन अब तक न तो सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप बरसात के साथ ही लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है।

अक्सर इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालक जमींदोज होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। तमाम लोगों ने स्थानीय व जिला प्रशासन से राजमार्ग से जुड़े इस मार्ग पर जमे जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की अपील की है।

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