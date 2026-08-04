Gangapar News: कचरे से नाला पटा, बारिश का पानी घरों घुसा

Gangapar News: घूरपुर, हिन्दुस्तान संवाद घूरपुर क्षेत्र में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र में नालियों की नियमित सफाई न होने और नालियों के जाम होने से बारिश का पानी सड़कों से होते हुए लोगों के घरों में घुस रहा है।

बारिश के कारण स्थिति

बता दें कि बीकर ग्राम पंचायत के दलवाबारी मजरे से बारिश का पानी और रोज मर्रा घरेलू जल निकासी के लिए विगत वर्षों में एक पक्के नाले का निर्माण कराया गया था। लेकिन कई साल से इसकी सफाई नहीं हुई। नालियों में घास उग आई है। यही वजह है कि विगत दो वर्षों से तेज बारिश का पानी नाले से उफान करते हुए सड़क पर और सड़क से लोगों के घरों में घुसने लगता है। अभी एक पखवाड़ा पूर्व तेज बारिश के समय दर्जनों लोगों के घरों में पानी घुस गया था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने बीडीओ जसरा से की थी लेकिन कोई सफाई का कार्य नहीं किया गया। इधर जब फिर से बारिश हुई तो फिर वही पुरानी स्थिति हो गई और घरों में घुटने तक पानी भर गया। बारिश का पानी मूलचंद पटवा, सोनू सिंह आदि दर्जनों के घर के अंदर भर जाने से परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।