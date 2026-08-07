Gangapar News: परिषदीय विद्यालयों और उनके रास्तों में पानी भरने से परेशानी
Gangapar News: मांडा। मांडा क्षेत्र के कुछ परिषदीय विद्यालयों और विद्यालयों के रास्तों में बरसाती जलभराव और कीचड़ के चलते छात्रों और अध्यापकों को काफी परेशानी झेल
Gangapar News: मांडा क्षेत्र के कुछ परिषदीय विद्यालयों और विद्यालयों के रास्तों में बरसाती जलभराव और कीचड़ के चलते छात्रों और अध्यापकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब तक इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे सकुशल घर वापस नहीं लौट आते, तब तक अभिभावकों में उनकी कुशलता को लेकर चिंता बनी रहती है। मांडा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय हाटा परिसर में बरसाती पानी भरे होने से छात्रों और अध्यापकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा और प्राथमिक विद्यालय अलमागंज के अंदर और विद्यालय के रास्तों में बरसाती पानी के जलजमाव और कीचड़ के चलते छात्रों और अध्यापकों को बरसात के मौसम में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
इन तीनों विद्यालयों में 150 से अधिक छात्र हैं। अलमागंज प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने बताया कि बरसात के मौसम में विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते में कीचड़ और जलजमाव के चलते तमाम मासूम छात्र विद्यालय पहुंचने के पहले ही कीचड़युक्त रास्ते में गिर कर अपने ड्रेस कीचड़ से सराबोर कर रोते हुए घर वापस लौट जाते हैं। रास्ते की मांग को लेकर दोनों विद्यालयों के अध्यापकों ने विभागीय अधिकारियों और ब्लॉक में अपील भी की , लेकिन स्थिति यथावत है।
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