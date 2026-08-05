Gangapar News: जिधर देखो उधर सड़क पर पानी ही पानी

Gangapar News: जिधर देखो उधर सड़क पर पानी ही पानी
Gangapar News: जिधर देखों उधर सड़क पर पानी ही पानीमेजा। दो दिनों से आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। रहरह कर हो रही बरसात से जहां किसानों के चेहरे खुशी से भर गए, वहीं छ
Gangapar News: दो दिनों से आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। रहरह कर हो रही बरसात से जहां किसानों के चेहरे खुशी से भर गए, वहीं छिटपुट हुई इस बरसात से लोगों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था सही न होने से जगह-जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़क के बीच पानी भरे होने से राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
जल निकासी की समस्याएं
कुछ इसी तरह का हाल दिघिया सिरसा चौकी मार्ग पर अमिलहवा मुस्लिम बस्ती के पास है, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पर पानी भर गया है। उधर मेजाखास कोहड़ार मार्ग पर भसुन्दरकला गांव के पास रेलवे अंडरपास पुल के नीचे बरसाती पानी की वजह से सड़क टूट गई है, सड़क के बीच दो फीट गहरा गढ्ढा हो गया है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं।
अधिवक्ता और वादकारी प्रभावित
मेजा खास तहसील प्रांगण में बरसात की वजह से अधिवक्ता व वादकारी तहसील नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुराने तहसील भवन में तो हालत बद से बदतर है, रजिस्ट्री कार्यालय तक पहुंचने में लोग हैरान हो रहे हैं। उधर बरसात की वजह से दो दिनों से नवीन मंडी मेजारोड में थोक सब्जी बिक्रेता कम संख्या में पहुंच सके, जिससे सब्जी के दामों में बृद्धि देखी गई।
बाजारों में स्थिति
बरसात का असर मेजारोड बाजार, जानकीगंज, मेजा खास सहित विभिन्न बाजारों में देखने को मिला, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से दो फीट तक पानी सड़क पर भरा रहा, जिससे लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेजारोड बाजार के राजा अग्रवाल ने बताया कि मेजारोड के पटेल नगर से लेकर सिरसा मेजारोड मार्ग तक सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था, सड़क पूरी तरह बैठ गई है, इस सड़क से आवागमन पूरी तरह ठप है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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