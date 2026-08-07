Gangapar News: बरसात से राजापुर-भरारी द्वितीय मार्ग पूरी तरह ध्वस्त

Gangapar News: पिछले तीन दिनों तक हुई अनवरत बरसात से राजापुर भरारी द्वितीय मार्ग पूरी तरह खस्ताहाल हो गया। इस सड़क पर बरसात बंद होने के बाद भी बरसाती पानी भरे होने से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांडा क्षेत्र को भारतगंज कस्बे के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भरारी द्वितीय राजापुर बाईपास मार्ग दूरी तीन किमी का शुरुआती दौर में कृषि मंडी समिति से बनवाई गई थी , लेकिन अब इस सड़क की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के जिम्मे है। हर दूसरे तीसरे महीने इस सड़क के गड्ढों का मानकविहीन मरम्मत होता है , लेकिन मरम्मत के एक सप्ताह बाद ही उन्हीं स्थानों पर पहले से बड़े गड्ढे हो जाते हैं , जहां मरम्मत किया जाता है।