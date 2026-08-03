Gangapar News: बरसात के कारण पूरी रात गायब रही मांडा क्षेत्र के दर्जनों गांवों की बिजली
Gangapar News: मांडा। बरसात के चलते मांडा क्षेत्र मुख्यालय मांडा खास सहित के दर्जनों गांवों की बिजली 14 घंटे गायब रही। बिजली के अभाव में हर वर्ग प्रभावित और परेश
Gangapar News: बरसात के चलते मांडा क्षेत्र मुख्यालय मांडा खास सहित के दर्जनों गांवों की बिजली 14 घंटे गायब रही। बिजली के अभाव में हर वर्ग प्रभावित और परेशान रहा। पेयजल समूहों से पेयजल आपूर्ति न होने से सावन के पहले सोमवार पर लोगों को पूजन अर्चन में भी परेशानी झेलनी पड़ी। रविवार सायं छह बजे से मांडा रोड विद्युत उपकेंद्र से संबंधित मांडा खास फीडर के मांडा खास मुख्यालय सहित दर्जनों गांवों की बिजली रविवार सायं छह बजे से सोमवार सुबह नौ बजे तक गायब रही। इस दौरान मांडा खास प्रथम, मांडा खास द्वितीय, राजापुर सहित कई पेयजल समूहों से पेयजल की आपूर्ति भी बिजली के अभाव में बाधित रही।
बिजली, पानी की किल्लत के चलते सावन के पहले सोमवार पर लोगों को पूजन अर्चन के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ी। रात्रिकालीन लाइनमैन का मांडा क्षेत्र में दस्ता न होने से छोटी खामी होने पर भी पूरी रात बिजली गायब रहती है। मांडा खास में थाना, ब्लॉक, बीआरसी, सीएचसी, पशु चिकित्सालय, विपणन गोदाम कार्यालय, बैंक, पत्रालय व कई विद्यालय हैं। मांडा में रह रहे इन कार्यालयों के सरकारी कर्मचारियों को भी बिजली पानी के अभाव में काफी परेशानी उठानी पड़ती है।
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