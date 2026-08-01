Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: जिलाधिकारी ने किया प्रदर्शनी का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: बारा। शनिवार को तहसील बारा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य

Gangapar News: जिलाधिकारी ने किया प्रदर्शनी का निरीक्षण

Gangapar News: शनिवार को तहसील बारा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों द्वारा लगाई गई अपशिष्ट प्रबंधन नवाचार प्रदर्शनी की लोगों ने सराहना की। बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और लोगों को समझाने का तरीका सराहनीय रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।