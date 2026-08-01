Gangapar News: जिलाधिकारी ने किया प्रदर्शनी का निरीक्षण
Gangapar News: बारा। शनिवार को तहसील बारा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य
Gangapar News: शनिवार को तहसील बारा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों द्वारा लगाई गई अपशिष्ट प्रबंधन नवाचार प्रदर्शनी की लोगों ने सराहना की। बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और लोगों को समझाने का तरीका सराहनीय रहा।
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