Gangapar News: गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने किया गुरु पूजन, लिया आशीर्वाद
Gangapar News: लालगोपालगंज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रृंगवेरपुर धाम स्थित श्रीनिकेतनम आश्रम में बड़ी संख्या
Gangapar News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रृंगवेरपुर धाम स्थित श्रीनिकेतनम आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं शिष्यों ने जगद्गुरु नारायणाचार्य स्वामी शाडिल्य का विधि-विधान से गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वामी शाडिल्य महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु-शिष्य के अटूट और पवित्र संबंध का प्रतीक पर्व है। गुरु सदैव अपने शिष्यों के कल्याण, उन्नति और मंगल की कामना करता है। स्वामी शाडिल्य ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास का अवतरण हुआ था। उन्होंने जनकल्याण के लिए वेदों एवं पुराणों का संकलन और रचना कर मानव समाज को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया।
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