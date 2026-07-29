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Gangapar News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक संस्थानों में हुए आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: गुरू पूर्णिमा पर धार्मिक संस्थानों में हुआ भव्य आयोजन मेजा। गुरू पूर्णिमा पर क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक संस्थानों पर पहुॅचे, शिष्यों ने अपने गुरूओं का

Gangapar News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक संस्थानों में हुए आयोजन

Gangapar News: गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक संस्थानों में पहुंचे शिष्यों ने अपने गुरुओं का चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कई जगह भजन कीर्तन तथा भण्डारे का आयोजन रखा गया। मेजारोड बाजार स्थित प्राचीन ज्योति मंदिर में गुरूपूर्णिमा के अवसर पर भण्डारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिर के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोचार के बीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं को पूड़ी हलवा का प्रसाद दिया गया। इसी तरह स्वामी पगलानंद आश्रम पकरी सेवार में गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए आश्रम के रहने वाली शिष्याओं ने उमा सरस्वती का पैर पखार कर आशीर्वाद लिया।

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आश्रम से कुछ दूर कुटी कोट पर स्थित श्री कुटेश्वरनाथ बाबा मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में कल्लू भैया, शिवम तिवारी, छोटू दुबे, धनंजय प्रजापति, अंकित कुमार द्विवेदी, डब्बू केशरी, धनपत आदि रहे।

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