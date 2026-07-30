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Gangapar News: मारपीट में दो नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: तिलईबाजार। मऊआइमा इलाके के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक को पीटा गया

Gangapar News: मारपीट में दो नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज

Gangapar News: मऊआइमा इलाके के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक को पीटा गया जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने दो नामजद एक अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगलपुर वन का पूरा निवासी निवासी सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा पुत्र राम खेलावन का आरोप है कि विगत माह तेज तूफान में उसका टीन का शेट छप्पर उड गया था। जिसपर वह टीन का शेट छप्पर डालने की का प्रयास किया तो विपक्षी एक जुट होकर लाठी डंडा लेकर आए कहे कि यह जमीन हमारी है। विरोध पर मारे पीटे गालियां दी जान से मारने की धमकी भी दिए।

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सुभाषचन्द्र विश्वकर्मा ने मऊआइमा थाना में संगीता देवी, राम कली एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।

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