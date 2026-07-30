Gangapar News: मारपीट में दो नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज
Gangapar News: तिलईबाजार। मऊआइमा इलाके के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक को पीटा गया
Gangapar News: मऊआइमा इलाके के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक को पीटा गया जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने दो नामजद एक अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगलपुर वन का पूरा निवासी निवासी सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा पुत्र राम खेलावन का आरोप है कि विगत माह तेज तूफान में उसका टीन का शेट छप्पर उड गया था। जिसपर वह टीन का शेट छप्पर डालने की का प्रयास किया तो विपक्षी एक जुट होकर लाठी डंडा लेकर आए कहे कि यह जमीन हमारी है। विरोध पर मारे पीटे गालियां दी जान से मारने की धमकी भी दिए।
सुभाषचन्द्र विश्वकर्मा ने मऊआइमा थाना में संगीता देवी, राम कली एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।