Gangapar News: उमड़े 250 फरियादी, निस्तारण शून्य
Gangapar News: कौंधियारा, करछना व चाका के एडीओ पंचायत रहे नदारद कौंधियारा/करछना,हिसं। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय की आस लेकर पहु
Gangapar News: तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय की आस लेकर पहुंचे फरियादियों को मायूसी हाथ लगी। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कुल 250 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें सर्वाधिक मामले राजस्व, चकमार्ग, पेयजल और पुलिस विभाग से संबंधित रहे। हालांकि, एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका।
आधिकारियों की अनुपस्थिति
समाधान दिवस के दौरान कई विभागों के अधिकारियों की गैरहाजिरी पर एसडीएम संदीप कुमार तिवारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पाया कि करछना, चाका और कौंधियारा ब्लॉक के एडीओ पंचायत, सीएचसी करछना, चाका व कौंधियारा के अधीक्षक तथा नगर निगम जोन-5 के अधिकारी बिना सूचना अनुपस्थित रहे। इस पर एसडीएम ने सभी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
सचिव द्वारा उपस्थिति पंजिका
बैठक के दौरान एडीओ पंचायत कौंधियारा के स्थान पर सचिव द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किए जाने का मामला भी सामने आया, जिस पर एसडीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि अधिकारी की जगह किसी अन्य कर्मचारी की उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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