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Gangapar News: आंधी से टूटा गोशाला का टीन शेड न बन पाने से गोवंश परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: तीन महीने पहले आंधी के कारण सरकारी गोशाला का टीन शेड टूट गया था, जिससे 245 गोवंश धूप और बरसात में रह रहे हैं। भूसा भी खुले में पड़ा है। बीडीओ ने सुधार के लिए निर्देश दिए लेकिन अभी तक स्थिति स्थिर है। गोपालकों को चार महीने से मानदेय नहीं मिला है।

Gangapar News: आंधी से टूटा गोशाला का टीन शेड न बन पाने से गोवंश परेशान

Gangapar News: तीन महीने पहले आंधी से सरकारी गोशाला के टीन शेड टूट जाने से पिछले तीन माह से गोशाला के गोवंश धूप व बरसात में रह रहे हैं तथा भूसा भी खुले में पड़ा हुआ है। अभी तक टूटा टीन शेड बदला नहीं जा सका है। 12 मई को आई आंधी से मांडा क्षेत्र के ऊंचडीह उपरौध ग्राम पंचायत के कुशलपुर गांव में स्थित सरकारी कान्हा गोशाला और भूसागृह के टीन शेड टूट गये थे। पिछले तीन महीने से गोशाला के 245 गोवंश धूप और बरसात में रह रहे हैं और गोशाला का भूसा भी खुले में पड़ा हुआ है। तत्कालीन बीडीओ मांडा अनीस अहमद ने ग्राम पंचायत अधिकारी ऊंचडीह उपरौध व अन्य कर्मचारियों के साथ कुशलपुर गोशाला का निरीक्षण कर शीघ्र ही टूटा टीन शेड बदलवाने के लिए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित भी किया था, लेकिन अभी तक टीन शेड नहीं लग पाया और स्थिति जस की तस है।

संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी व गोपालकों से गोवंशों को छाये में रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश के बाद भी सुधार न ला पाया। आंधी से मांडा क्षेत्र के सभी सरकारी गोशालाओं में काफी नुकसान हुआ था। इस गोशाला के आधा दर्जन गो पालकों को पिछले चार महीने से मानदेय भी नहीं मिल पाया है।

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