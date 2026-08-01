Gangapar News: आंधी से टूटा गोशाला का टीन शेड, भीग रहे गोवंश व भूसा
Gangapar News: मांडा। तीन महीने पहले अचानक आयी तेज आंधी से सरकारी गोशाला के टीन शेड उड़कर टूट जाने से पिछले तीन माह से गोशाला के गोवंश धूप व बरसात में रह रहे है
Gangapar News: तीन महीने पहले अचानक आयी तेज आंधी से सरकारी गोशाला के टीन शेड उड़कर टूट जाने से पिछले तीन माह से गोशाला के गोवंश धूप व बरसात में रह रहे हैं तथा भूसा भी खुले में पड़ा हुआ है। अभी तक टूटा टीन शेड बदला नहीं जा सका है। तीन माह पहले 12 मई को आयी तेज आंधी से मांडा क्षेत्र के ऊंचडीह उपरौध ग्राम पंचायत के कुशलपुर गांव में स्थित सरकारी कान्हा गोशाला और भूसागृह के टीन शेड टूट गये थे और पूरा गोशाला जर्जर हो गया था । पिछले तीन महीने से गोशाला के 245 गोवंश धूप और बरसात में रह रहे हैं और गोशाला का भूसा भी खुले में पड़ा हुआ है।
तत्कालीन बीडीओ मांडा अनीस अहमद ने ग्राम पंचायत अधिकारी ऊंचडीह उपरौध व अन्य कर्मचारियों के साथ कुशलपुर गोशाला का निरीक्षण कर शीघ्र ही टूटा टीन शेड बदलवाने के लिए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित भी किया था, लेकिन अभी तक टीन शेड नहीं लग पाया और स्थिति जस की तस बनी हुई है। संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी व गोपालकों से गोवंशों को छाये में रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश भी दशा में सुधार न ला पाया। आंधी से मांडा क्षेत्र के सभी सरकारी गोशालाओं में काफी नुकसान हुआ था। इस गोशाला के आधा दर्जन गो पालकों को पिछले चार महीने से मानदेय भी नहीं मिल पाया है।
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