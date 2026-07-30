Gangapar News: करंट की चपेट में आने से फर्नीचर मिस्त्री की मौत
Gangapar News: सोरांव, हिन्दुस्तान संवाद। इलाके के गधिना गांव में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने
Gangapar News: इलाके के गधिना गांव में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने से फर्नीचर मिस्त्री की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोरांव थाना क्षेत्र के गधिना गांव निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व बाबू लाल विश्वकर्मा प्लंबरिंग एवं फर्नीचर का काम कर परिवार चलाता था। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे बिजली के बोर्ड में प्लग लगाते समय कटे हुए तार के छू जाने पर करंट की चपेट में आने से तार में चिपक गया। अजय विश्वकर्मा गम्भीर रूप से झुलस गया।
परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर पत्नी भाग्यशिला एवं बेटी साक्षी बेटा अनुज का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अजय कुमार विश्वकर्मा के पिता बाबू लाल एवं छोटे भाई की पूर्व में मौत हो चुकी है। पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अजय के कंधे पर थी। अजय की मौत से परिवार पूरी तरह तवाही के कगार पर पहुंच गया है। अजय की 20 वर्षीय पुत्री साक्षी विश्वकर्मा एवं 17 वर्षीय पुत्र अनुज विश्वकर्मा की शादी नहीं हुई है।
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