Gangapar News: कार बेचने के नाम पर एक लाख हड़पे, तीन के खिलाफ केस
Gangapar News: मऊआइमा में एक युवक राहुल पटेल ने तीन व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए एक लाख एडवांस लिया, लेकिन न ही कार दी गई और न ही पैसा वापस किया गया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। राहुल ने थाने में मामला दर्ज कराया।
Gangapar News: मऊआइमा, हिन्दुस्तान संवाद। एक युवक ने तीन युवकों पर एक कार तय करके एक लाख एडवांस ले लिया गया। न ही कार दी न ही पैसा वापस किया। आरोप है कि गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने मऊआइमा थाना में तीन के खिलाफ अमानत में खयानत का अभियोग पंजीकृत करा दिया है।मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम मझिगवां छाता निवासी राहुल पटेल पुत्र विजय कुमार पटेल का कहना है कि उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए तीन लोगों से छह लाख 85 हजार में सौदा तय किया था। राहुल पटेल का आरोप है कि जिसमें पचास हजार नगद तथा पचास हजार रुपए आनलाइन दिया।
राहुल पटेल का आरोप है कि काफी दिन गुजर जाने के बाद न ही कार दी गई न ही एक लाख रुपए वापस किया जा रहा है। मांगने पर गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया गया। राहुल पटेल ने मऊआइमा थाना में आर्यन यादव निवासी ग्राम सांवडीह छेदी का पूरा थाना फूलपुर, जितेन्द्र यादव निवासी सोरांव, शुभम गुप्ता निवासी अज्ञात के खिलाफ अमानत में खयानत सहित अनेकों धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया है।
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