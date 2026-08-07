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Gangapar News: अतिक्रमण से जलभराव, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: अतिक्रमण से जलभराव, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी भारतगंज, हिसं। लगातार हो रही बारिश के बीच जल निकासी व्यवस्था ठप होने से भारतगंज के नई बाजार बभनौटी

Gangapar News: अतिक्रमण से जलभराव, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी

Gangapar News: लगातार हो रही बारिश के बीच जल निकासी व्यवस्था ठप होने से भारतगंज के नई बाजार बभनौटी टोला के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाले और पोखर पर हुए अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी खड़ंजा मार्ग, खेतों और आसपास के घरों में भर गया है, जिससे आवागमन के साथ जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। स्थानीय निवासी रवि भूषण द्विवेदी ने बताया कि पहले बारिश का पानी पोखर और नाले के माध्यम से आसानी से निकल जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नाले व पोखर पर अतिक्रमण होने से जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत, प्रार्थना पत्र तथा आईजीआरएस के माध्यम से भी गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।

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स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि हर वर्ष होने वाली इस समस्या से राहत मिल सके।

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